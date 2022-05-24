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Mecliste Erhürman ve Amcaoğlu gerginliği!

24 Mayıs 2022 Salı 12:09
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Mecliste Erhürman ve Amcaoğlu gerginliği!

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, meclis genel kurulunda yaptığı konuşma sırasında Olgun Amcaoğlu ile ikili tartışmaya girdi.

Erhürman, “Hala daha söyleyecek sözünüz mü var? Bu memleketin bakanlıklarını ne hale getirdiğinizi söylüyorum. Memlekette Enerji bakanlığı olacak ama KIBTEK size bağlı olmayacak. Benim bu memleketin elektrik arzı ve fiyatlarla derdim var. Bu koşullarda kimin bakan olduğu beni ilgilendirmez. 4 ayda 3 hükümet kurdunuz” dedi.

Amcaoğlu’nun “Sosyal medyadan ayar veriyorsunuz” söylemini üzerine Erhürman, “Bu memleketin ana muhalefet lideri olarak eleştirmek en doğal hakkım” dedi.

Amcaoğlu ve Erhürman arasındaki ikili tartışmaya diğer vekillerde katıldı.

Erhürman sözlerine "bu gidişle bir diğer yasanız da hükumetten hoşnutsuz olmayı yasaklamak olacaktır" diyerek eleştirilerini sıraladı....

Son Güncelleme: 24.05.2022 12:11
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