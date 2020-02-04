Mecliste gündem, tarım, hayvancılık ve et fiyatları

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor. Konuşmalarda tarım, hayvancılık, et fiyatları, ekonomi ve enerji konuları ele alındı.

ŞAHALİ: “SEBZE FİYATLARI ARTTI… TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK CİDDİ RİSK ALTINDA”

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Tarım Alanında Son Dönemde Yaşananlar” konusunda konuşma yaptı.

Şahali, domates, salatalık, patlıcan, patates gibi sebzelerin fiyatlarının ciddi şekilde arttığını dile getirerek, hükümetten bu konuda önlem almasını istedi.

“Tarımda sürdürülebilirlik ciddi risk altındadır” diyen Şahali, bakanlığın fiyat artışlarına “sadece bakmakla yetindiğini, müdahil olmadığını”, ses çıkarması gerekenlerin de “bakmakla yetindiğini” önlem alınmadığını söyledi.

Şahali, et maliyetlerinin hesaplanması ve pazardaki fiyata etki edecek verileri sağlaması gerekirken, bunun yerine ithalat yapılacağının açıklandığını ancak ithal etin henüz gelmediğini belirtti.

Şahali, etle patlıcanın fiyatının neredeyse eşitlendiğini söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

Hükümetin süt fiyatlarını artırmasını eleştiren Şahali, et fiyatlarının aşağı çekilmesinin mümkün olduğunu söyleyerek önerilerde bulundu ve ilk müracaat alanı olarak ithalatı görmenin doğru olmadığını belirtti.

Şahali, küçükbaş hayvancılıktaki sorunlara değinerek, kısa sürede ülkede küçükbaş hayvancılığın yapılamayacağını söyledi.

Şahali, İstihdam Destek Fonu’nun üretimin teşviki için değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Taze domuz eti ithalatının gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getiren Şahali, “Müşterisi hazır olduğundan kaçakçılık gerçekleşiyor olabilir” dedi.

Şahali, bazı bakanlık bürokratı ya da kamu görevlilerinin kaçakçılık olaylarına karıştığına ilişkin iddialar bulunduğunu, eğer varsa bunun ortaya çıkarılması gerektiğini de kaydederek, kimsenin töhmet altında kalmasına izin verilmemesini istedi.

OĞUZ: “ET ANORMAL FİYATA SATILIYOR”

Şahali’yi yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, popülizm yapaya gerek olmadığını söyleyerek, ellerinden geleni yaptıklarını, bu nedenle eylemlerin olmadığını söyledi.

Oğuz, marketler arasında fiyat farkları olduğunu belirtti.

Etin anormal bir fiyata satıldığını söyleyen Oğuz, et ithali ile ilgili bir çalışma başlatıldığını, bu açıklamadan sonra fiyatta biraz gerileme yaşandığını kaydetti.

Oğuz, mezbahalarda etlere ayrı mühür vurulacağını, etlerin sınıflandırılacağını, denetimlerin yapılarak haksız kazancın önüne geçileceğini ifade etti.

Devlet Üretme Çiftliği’nde küçükbaş hayvana yönelik bölüm ayrılacağını dile getiren Oğuz, üreticilere yönelik eğitimlerin artarak devam edeceğini söyledi.

243 BİN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VAR

Oğuz, küçükbaş hayvan sayısının 243 bin olarak açıkladı.

Domuz etiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Oğuz, bakanlık bürokratlarına kefil olduğunu, kaçakçılık konusunda güvenlik birimleriyle iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Kaçakçılık olaylarının aydınlatılmasının bazı kesimleri rahatsız ettiğini söyleyen Oğuz, bu nedenle karalama yapıldığını söyledi. Oğuz, “Birileri rahatsız olduğu için birilerini suçlayacaklar” dedi.

Gıda denetimlerinin yapıldığını ve sonuçların da paylaşıldığını söyleyen Oğuz, çalışmaların devam edeceğini ve sonuçların şeffaf bir şekilde açıklanacağını kaydetti.

Et ithaline karşı durduklarını ancak etin hak edişi olduğunu söyleyen Bakan Oğuz, üretimi desteklemeye devam edeceklerini, ithalin TÜK’ün üzerinden yapılacağını, değerlendirmelerin yapıldığını belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, kaçakçılıkta yakalanmalar, birilerinin bilerek piyasayı yükseltmeye çabalaması gibi bazı etkenlerin et fiyatını artırdığını söyledi.

Bakan Oğuz, ülkedeki hayvan varlığının artırılması gerektiğini vurguladı.

NAMİ EKONOMİ VE ENERJİYLE İLGİLİ KONUŞTU

CTP milletvekili Özdil Nami, “Hükümeti Ekonomi ve Enerji Konusunda Atması Gerektiği Halde Atmadığı Adımlar” konusunda söz aldı.

Nami, TC-KKTC arasında imzalanan protokole değinerek, daha önce de protokollerin imzalandığını ancak para gelmediğini söyleyerek, buna hazırlık olunması ve ülkede sistematik sıkıntılara çözüm getirilmesi gerektiğini söyledi.

Vergi verme gücü olanların üzerinden yükün hafifletildiğini, halkın üzerindeki vergi yükünün ise artırıldığını söyleyen Nami, “Vergi reformu bu mu?” diye sordu.

Türkiye’den kaynak gelmeyeceğinin varsayılarak hareket edilmesi ve ciddi reformlar yapılması gerektiğini belirten Nami, hükümetin Türkiye’den kaynak geleceği vaadiyle iktidara geldiğini, ancak bu vaadin gerçekleştirilemediğini söyledi.

Başbakan Tatar’ın hükümete gelmeden önce sürekli enterkonnekte kablo konusunda açıklamalar yaptığını söyleyen Nami, “Ne oldu o kablo meselesi? Hani göreve geldiğinizde bu konuyu süratle halledecektiniz?” diye sordu.

E-devlet projesinin durduğunu, ilerleme kaydedilmediğini belirten Nami, teşvik sisteminde köklü değişiklik yapılması gerekirken bunun yapılmadığını belirtti.

Nami, hükümetin günü geçirme tavrında olduğunu, radikal önlemler almaktan kaçındığını söyledi.

Teşvik ve vergi sisteminin elden geçirilmesi, Türkiye ile ilişkilerin masaya yatırılması gerektiğini dile getiren Nami, Hal Yasası’na da öncelik verilmesini istedi.

TAÇOY: “OKKA KULLANIMI TÜZÜKLER YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE CEZAYA TABİ TUTULACAK”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, hayvancılıkta okka kullanımına değinerek Metroloji Yasası’nın tüzüklerinin geçirilmediğini söyledi. Taçoy, okka kullanımının tüzüklerin yürürlüğe gitmesiyle birlikte cezaya tabii tutulacağını belirtti.

Taçoy, Hal Yasası’nın Meclis’e sevk edildiğini kaydetti ve kısa sürede yasallaşması temennisinde bulundu.

Türkiye yardımlarının adaya gelip gelmemesi konusunda sürekli tartışmalar yapıldığını söyleyen Taçoy, geçtiğimiz yıl bütçe açığının düşük rakamlarda tamamlandığını, olumlu mali gelişmelerin konuşulmadığını belirtti.

170 milyonun neden gelmediğini sorgulamak yerine nasıl daha ileri gidileceğinin sorgulanması gerektiğini dile getiren Taçoy, yanlış yapılan bazı hamleler nedeniyle dörtlü koalisyon hükümet döneminde maaşların ödenemediğini söyledi.

Taçoy, KKTC’nin bu noktalara gelmesinde Türkiye’nin önemli katkıları bulunduğunu belirterek, bunu söylemekten hiçbir zaman kaçınmadıklarını kaçınmayacaklarını kaydetti.

Hane halkı çalışmasının bu yıl mutlaka yapılması gerektiğini dile getiren Taçoy, bu çalışmanın beş yılda bir yapılması gerektiğine işaret etti.

Taçoy, Vergi Yasası’nda yer alan bazı düzenlemeleri okuyarak KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamasının amaçlandığını belirtti.

E-devlet projesinin faz 2 çalışmalarının devam ettiğini, projenin durduğunun doğru olmadığını söyleyen Taçoy, yapılan çalışmaları anlattı.

E-devlet binasının kendi bakanlığı döneminde hazırlandığını ancak CTP döneminde ihalenin iptal edildiğini söyleyen Taçoy, şu anda bina konusunun bir sorun olarak ortada durduğunu belirtti.

Taçoy, enterkonnekte sistemde Türkiye ile yapılan görüşmeler ve gelinen aşamalara değindi.

KIB-TEK’in borçları ve durumuna değinen Taçoy, üçlü tarifenin işe yaradığını ve tüketimde tasarruf meydana geldiğini, bunun olumlu olarak piyasaya yansıyacağını söyledi.