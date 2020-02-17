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Mecliste 'Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar Yasa Tasarısı' onaylandı

Tasarının tümü oylanarak 31 kabul ve 19 katılmayan şeklinde oy birliğiyle kabul edildi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 15:16
Mecliste 'Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar Yasa Tasarısı' onaylandı
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Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Toplantının son bölümünde “Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” onaylandı.

Toplantının gündeminde yer alan Birleştirilmiş Barış Harekatı’ndan Önce Yabancılardan Sözleşme İle Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin görüşülmesi ise haftaya ertelendi.

Daha sonra Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı. Tasarıyla ilgili raporunu, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun okudu.

ATAKAN: “ÖNEMLİ ADIM”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan söz alarak, bu tasarının yasallaşmasıyla dünyadaki çağdaş uygulamaların ülkede de uygulanması açısından önemli bir adım atılmış olacağını kaydetti.

Bazı önemli sivil havacılık hizmetlerinin de artırılacağını dile getiren Atakan, yasanın, uluslararası standartlar üzerinden yeniden düzenlendiğini belirtti.

Yasa tasarısının madde madde görüşülmesine geçilmeden önce Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun tarafından yasa tasarısının kısa isim okunarak madde madde oylanmasını önerdi.

Önerinin kabul edilmesinin ardından Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı madde madde oylanmaya başlandı. Oylama sürerken Atun tekrar söz alarak tasarının 20. maddesindeki cetveline bir ekleme yapılması için değişiklik önerisi sundu. Öneri oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarının tümü oylanarak 31 kabul ve 19 katılmayan şeklinde oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 14 Şubat tarihli toplantısında aldığı kararları gösteren cetvel okundu.

Böylece Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis yarın saat 10.00’da denetim gündemiyle toplanacak.

Anahtar Kelimeler:
Tolga AtakanBayındırlık Ve Ulaştırma BakanıMeclis
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SEYİT 2020-02-17 15:39:40

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