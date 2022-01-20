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UBP Girne milletvekili adayı Türel Özer Öksüzoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı…

“SOKAKTA GÖRDÜĞÜM SEVGİ SELİ BANA GÜÇ VERİYOR”

Milletvekilliği adaylık sürecinde halk tarafından çok büyük destek gördüğünü ve bu desteğinde kendisini motive ettiğini söyleyerek sözlerine başlayan Türel Özer Öksüzoğlu, “Aday adaylığı sürecinden itibaren yaklaşık bir buçuk ayda bir kadın aday için kendini tanıtmak çok zordu. Ancak gezilerimizde ve tanıtımlarımızda halkımızın büyük desteğine görmek beni çok mutlu ediyor. Halkımız ‘Sizin mecliste olmanızı istiyoruz’ diyor ve bir sahipleniş görüyorum. Bu gerçekten benim için çok önemli. Seçimin sonucu ne olursa olsun sokakta gördüğüm sevgi seli bana güç veriyor ve bu sevgi bana yetiyor” dedi.

“MECLİSTE KADINLARIN SESİ OLACAĞIM”

Kadın seçmenlerin kendisini desteklediğini söyleyen Öksüzoğlu, “Mecliste kadınların sesi olacağım. Kadınlarımız beni destekliyor. 2012 yılından bu yana kadın haklarıyla ilgili çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Kadının bu toplumdaki yerini, toplumsal cinsiyet eşitliği platformu ile başladık bu mücadeleye. O günden bugüne çizgimden hiç vazgeçmedim. Kamuda görevimi yerine getirirken sivil toplum örgütlerinde de kadının toplumdaki yeriyle ilgili mücadeleme her zaman devam ettim. Bir kadın milletvekili adayıyım. Kadının kendi derdini anlatabilecek ve kendi derdini çözebilecek bir kadın milletvekiline ihtiyacı var. Beni destekleyen büyük bir gurup var ve hepsine müteşekkirim” şeklinde konuştu.

“EV KADINLARIMIZ KOOPERATİFLEŞEREK İŞ GÜCÜNE KATILABİLİR”

Kadınlarımızın daha fazla ekonomiye katılması gerektiğini kaydeden Öksüzoğlu, “Bu konuda çalışılması gerekmektedir. Ekonominin bu kadar darboğazda olduğu bir dönemde iş gücüne katılan kadın sayımız yeterli değildir. Bir kooperatif oluşturularak ev kadınlarımızın ekonomiye katılması çok zor değildir. Kadınlarımızın ürettiği ürünler gerekli girişimlerle yurt dışına ihraç edilebilir. Gerekli çalışmaları tamamlayarak kısa sürede bu projeyi hayata geçirebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

“BU ÜLKEDE KADIN İSTENİLEN YERDE DEĞİLDİR”

Konuşmasının devamında kadına şiddet ve mobbing konularının da çok önemli olduğunun altını çizen Öksüzoğlu, “Bu konuları ne yazık ki konuşmuyoruz. Yıllardır bu ülkede bu konuları görmek istemedik ve halının altına süpürdük. Bu ülkede artık bazı şeylerin ötelenmemesi gerekiyor. Polis Genel Müdürlüğü altında kurulan Kadına Şiddet Birimi’nden aldığımız verilere baktığımızda açık ve aleni bir şekilde bu ülkede hem kadına şiddet hem de mobbing vardır. Bu ülkede kadın istenilen yerde değildir.

“HAYVAN HAKLARI İLE İLGİLİ MEVZUATIN İVEDİLİKLE GEÇMESİ GEREKMEKTEDİR”

Hayvan Hakları ve Hayvan Refahı Yasası hakkında konuşan Öksüzoğlu, “Ben de bir hayvan severim. Benim de evde bir köpeğim var ve o benim evladım. Farklı üç konuyu ele almak istiyorum. İnsanı öldürmek kadar hayvana şiddet uygulamak ve öldürmek de suçtur. Hayvan hakları konusundaki mevzuatın ivedilikle çıkması gerekmektedir. İkinci konu ise barınaklar. Barınakların yeniden ciddi şekilde elden geçmesi ve koşullarının iyileştirilmesi ve barınaklarının sayısının arttırılması da acil yapılması gerekenler arasındadır. Belediyelerin bu konuyu ele alması gerekmektedir. Bu soğuk havalarda hayvanlar dışarda çok büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Üçüncü konu ise mutlaka hayvan otelleri projesini hayata geçirmemiz gerekmektedir. Bu da ülkemizin eksikliklerinden bir tanesidir” dedi.

“DEMODE YÖNTEMLERİ BİR KENARA BIRAKIP DİJİTALLEŞMEMİZ LAZIM”

Meclise girdiği takdirde ilk yapacağı icraatın e-devlet sisteminin fiziki alt yapısının kurulması ve bürokrasinin azaltılarak halka hizmet verdiğimiz kamu kurumlarında hizmetin hızlandırılması için çalışacağını aktardı. Öksüzoğlu, “İstatistik kurumunda hayata geçirdiğimiz projeleri de e-devlet sistemine entegre edeceğiz ve artık halkımız bir evrak alabilmek için Dipkarpaz’dan, İskele’den veya Güzelyurt’tan gelmek zorunda kalmayacak. Kamuda edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri mecliste yapacağımız mevzuat değişiklikleri ile en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkenin dünyada demode olan yazışma ve veri derleme yöntemini artık bırakmamız ve dijitalleşmeye geçmemiz lazım. Bunun için de tüm enerjimi harcayacağım” ifadelerini kullandı.

“REFORM İÇİN O MECLİSE GİRECEĞİZ”

Konuşmasının sonunda seçmenlere seslenen Öksüzoğlu, “Seçmenlerimiz adayların mutlaka özgeçmişlerine baksınlar. Vatandaşlarımız sandığa gitmeden önce geçmişte adayların neler yaptığını ve milletvekili adaylarını araştırmalarını öneriyorum. Seçilme gailesi olmayan kişilerin meclisin mutfağına gitmesi için vatandaşlarımızın özverili olmasını rica ediyorum. En önemlisi de Ulusal Birlik Partisi bugün tek başına iktidara doğru yürüyen bir partidir. Artık ramak kaldı. Bu ülkenin geleceği için bu ülkenin bu darboğazdan çıkması için siyasi istikrara ihtiyacı var. Bu yüzden 23 Ocak sonrasında icraatçı ve reformcu bir hükümetin oluşmasını istiyoruz. Bizler hem parti hem de adaylar olarak reform için o meclise gireceğiz. Halkımızın desteklerini ve takdirini bekliyorum” dedi.