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Meclis’te nisap oluşturulmaması kabul edilemez

Memur-Sen basın açıklaması yaparak "Milletin velayetini unutan KKTC Meclisi, siyasi hırs ve ihtiraslarla, halkımızı kaosa sürüklüyor" dedi.

21 Ekim 2021 Perşembe 09:51
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Meclis’te nisap oluşturulmaması kabul edilemez
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Memur-Sen'den yapılan açıklama şu şekilde:

Milletin velayetini unutan KKTC Meclisi, siyasi hırs ve ihtiraslarla, halkımızı kaosa sürüklüyor.

İstifa etmiş hükümete ve yapılacağı kesin olan erken seçime rağmen, Meclis’te nisap oluşturulmaması kabul edilemez.

Enkaz edebiyatı yapanların, enkaz yaratmaya çalıştıklarını, esefle izliyoruz.

Ekim dönemine girildiği bu günlerde, Meclis gündeminde bulunan, çiftçiye ve hayvancıya can suyu olacak, TÜK,BRTK ve kuraklıkla ilgili yasaların görüşülmesi muhalefetçe kasten engelleniyor. Yaratılacak mağduriyetlerden, siyasi rant hesabı yapılıyor. Bu tutumu halkımız ibret ve öfkeyle izliyor.Döviz karşısında her gün değer kaybeden T.L nedeniyle, insanımızın alım gücü yitiriliyor. Yeterli beslenmek mümkün olamaz hale gelmiştir. Bu durum asla kabul edilemez.

Temel gıda maddelerindeki keyfi zamlar sürüyor. Bu yetmezmiş gibi, akaryakıt tedarikçisi iki şirket, keyfi olarak piyasaya akaryakıt ve gaz sevkiyatını durdurmuştur. Görünen odur ki, kadik duruma düşürülmüş KKTC Meclisi 2022 Mali yılı bütçesini de yasalaştıramayacaktır.

Memur-Sen olarak, yaşanan ve yaşanacağı kesin olan kaos ve toplumsal patlamaların sorumlusunun iktidarı- muhalefetiyle tüm KKTC Meclisi’nin olacağını vurgularız.Kaos ve mağduriyetlerden sağlanacak siyasi rantın, halkımızın ahını taşıyacağını hatırlatmakta yarar görüyoruz.

KKTC Meclsi’ni, acil yasalarla 2022 bütçesini sonuçlandırmaya çağırıyoruz. Bunun vebalinin çok ağır olacağını hatırlatırız.

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