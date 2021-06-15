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"Meclis’te Onaylanan Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Birçok Vatandaşın Mağduriyetini Ortadan Kaldıracak"

UBP Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun, geçen hafta Meclis’te onaylanan Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın birçok vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldıracağını belirtti.

15 Haziran 2021 Salı 15:28
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"Meclis’te Onaylanan Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Birçok Vatandaşın Mağduriyetini Ortadan Kaldıracak"

Atun, Ekonomi Maliye Plan Bütçe komitesi başkanı olarak meclise sunduğu ve Meclis tarafından da onaylanan bu düzenleme ile, haksızlığa uğrayan ve büyük mağduriyetler yaşan vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini kaydetti.

Sunat Atun, “Mevcut emeklilik yasasında, Devlette emeklilik hakkı kazandırmayan, geçici statüde (işçi, memur veya sözleşmeli) olarak kamu görevinde bulunan ve sonradan emeklilik hakkı kazandıran bir göreve – mevkiye geçmesi ve emeklilik hakkı kazandıran bir mevkiye atanmış veya seçilmiş olması halinde; geriye dönük yapacağı ödeme ile geçici hizmetlerin, emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılması düzenlenmişti” dedi.

Atun açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İlgili madde, [3. (15)(c)] 30 gün içerisinde i.s. ikramiye ve tazminatı devlete ödemesini şart koşmakta, aksi takdirde ödemenin Kamu Alacaklarının Tahsili Usul yasasına göre faizi ile birlikte geri ödeneceğini kurala bağlamıştır.

39.(6). Madde ise bir kamu görevlisinin, emeklilik hakkı kazandıran bir mevkiye asaleten atanması halinde geriye dönük ödeyeceği iştirak payı ile i.s. devlet katkısını, ikramiyesini ve tazminatını yasadaki süre içerisinde ödemesi halinde emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılacağı kuralını düzenlemektedir.

Değişikliğin yapılmasına ihtiyaç duyulmasının nedeni, iki farklı Yüksek İdare Mahkemesi (YİM) içtihat kararlarının, uygulamada ve uygulama sonuçlarında sebebiyet verdiği farklılıklardır.”

“YİM’in 1991’deki içtihat kararına göre, 39.madde 6. Fıkradaki ödeme süresinin (1 ay) yön verici nitelikte olduğu kararı ile birlikte, yasanın 3.maddesinin 15. Fıkrası bu süre geçtikten sonra da ödeme yapılmasına imkan tanıyor. Bu bağlamda, 20 seneye yakın bir süre işlemler yapılmıştır” diyen Atun, ancak YİM’in 18 Şubat 2020’de önceki içtihatı değiştirerek yasada belirtilen sürenin emredici bir süre olduğu yönde karar verdiğini söyledi.

Atun, bu noktada uygulamalarda fark ortaya çıktığını ve 1 ayı doldurmuş ancak ödeme yapamamış kişilerde hak kayıpları ve büyük mağduriyetler oluştuğunu vurguladı.

Atun şöyle devam etti:

“Geçici Statüde olup (işçi – memur – sözleşmeli) Yasanın 3 / 15 / c göre:

-Devlet İhtiyat sandığı katkısını (eğer çekmişse) faizi ile birlikte devlete geri ödemesi kaydı ile;

- Kıdem tazminatını faizi ile devlete geri ödemesi kaydı ile (9 katının);

- İştirak payı oranını (Erkek: %9; Kadın: %5) yatırılması kaydı ile,

Yasada öngörülen 1 aylık sürede ödeme yapmayanların; hizmetlerin emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılması mümkün olabilecektir.”

“Bu bağlamda önemli bir haksızlık ve ilgili vatandaşların mağduriyeti ortadan kalkmış olacaktır” diyen Atun, ayni düzenlemeyi Maliye Bakanlığında çalışılması halinde, benzer mağduriyetler yaşayan engelli çalışanlar için çok yakın bir sürede yasalaştıracaklarını ifade etti.

Son Güncelleme: 15.06.2021 16:28
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