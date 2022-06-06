Meclis’te oy sayımı gerilimi

Meclis’te düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan, kamuda ciddi tepkiye neden olan, Ceza Yasası, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar yasalarında değişiklikler öngören 3 yasa tasarısına ivedilik talebiyle ilgili Meclis Başkanı Zorlu Töre ile muhalefet arasında oy sayımı gerginliği yaşandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre verilen oyların daha yüksek olduğunu söylerken, Muhalefet ise ret oylarının yüksek olduğunu iddia ederek, ayağa kalktı ve Töre’den tekrar saymasını istedi.