MECLİSTE SESLER YÜKSELDİ ; PİLLİ- İNCİRLİ KARŞI KARŞIYA

BAHAR SANCAR
Sağlık bakanı Ali Pilli meclis kürsüsünde konuşma yaparken CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ile ikili tartışmaya girdi.
Atikor ve Antijen testleri üzerinden başlayan tartışmada mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı.
Sağlık bakanı Ali Pilli meclis kürsüsünde konuşma yaparken CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ile ikili tartışmaya girdi.
BAHAR SANCAR
Sağlık bakanı Ali Pilli meclis kürsüsünde konuşma yaparken CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ile ikili tartışmaya girdi.
Atikor ve Antijen testleri üzerinden başlayan tartışmada mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı.