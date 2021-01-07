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MECLİSTE SESLER YÜKSELDİ ; PİLLİ- İNCİRLİ KARŞI KARŞIYA

Sağlık bakanı Ali Pilli meclis kürsüsünde konuşma yaparken CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ile ikili tartışmaya girdi.

07 Ocak 2021 Perşembe 15:37
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MECLİSTE SESLER YÜKSELDİ ; PİLLİ- İNCİRLİ KARŞI KARŞIYA

BAHAR SANCAR

Sağlık bakanı Ali Pilli meclis kürsüsünde konuşma yaparken CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ile ikili tartışmaya girdi.

Atikor ve Antijen testleri üzerinden başlayan tartışmada mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı.

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