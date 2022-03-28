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Meclis’te tansiyon yükseldi

Yerel seçimin ertelenmesine ilişkin hükümetin gündeme getirdiği tasarı Meclis’i gerdi, tansiyon yükseldi.

28 Mart 2022 Pazartesi 12:56
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Meclis’te tansiyon yükseldi
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Muhalefetin eleştirilerine cevap vermek için kürsüye çıkan Başbakan Faiz Sucuoğlu, konuşmasını yarıda kesti, kürsüden indi.

“Hükümet kurulduğundan beri CTP’de ciddi gerginlik yaratma, sorgulama, kendisini Anayasa Mahkemesi yerine koyma… Ayıptır” diyen Sucuoğlu’na CTP’li vekiller  tepki gösterdi.

Sucuoğlu, “Biraz daha sakin olacaksınız” diyerek, “Bütün hedefiniz, geciktirip, 28 ile belediye başkanlığı seçimine girmek. Bir değişim duyduğunuzda eliniz ayağınız titriyor. Demokrasi dediğinizde ahkam kesersiniz. Hade canım sen de” diyerek kürsüden indi.

Meclis’te tansiyon düşmedi, yerine geçen Başbakan Sucuoğlu,  “konuşmaya değmez” dedi.

Yenidüzen

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