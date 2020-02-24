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Meclis’te taşınmaz mallarla ilgili yasa tasarısı ve Ombudsman raporları görüşülecek

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunda 1974 Barış Harekatı öncesi yabancılardan satın alınan taşınmaz mallarla ilgili yasa tasarısı ve Ombudsman raporları görüşülecek.

24 Şubat 2020 Pazartesi 08:53
Meclis’te taşınmaz mallarla ilgili yasa tasarısı ve Ombudsman raporları görüşülecek
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugün saat 10.00 sıralarında toplanması bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanacak Genel Kurul’un gündeminde, “Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin “Sayın Okyay Nazım’ın Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu”, “Sayın Alper Tenekeci’nin Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu” ve “Sayın Börteçine Baş’ın Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin Raporu” bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiOmbudsman RaporlarıTaşınmaz MallarYasa
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