Mecliste TOMA tartışması

Cumhuriyet Meclisi güncel konuşmalarında Başbakan Ersin Tatar'ın konuşması sırasında Erhan Arıklı söz alarak 'TOMA' araçlarının 75 metreye kadar su fışkırtabildiğini ve bu araçların alınıp itfaiyeye verilip verilemeyeceğini sordu.

Başbakan Ersin Tatar alınacak araçların değerlendirilip en iyi aracın alınması gerektiğini ve yapılacak araştırmalarda hangi aracın alınacağının seçileceğini belirtti.

Başbakan bedelin büyük olduğunu vurguladı.

Başbakan soruyu cevaplarken Mecliste TOMA'nın toplumsal olaylara müdahale aracı olduğu sesleri yükseldi ve kısa süreli tartışma yaşandı.