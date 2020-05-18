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Mecliste TOMA tartışması

Cumhuriyet Meclisi güncel konuşmalarında Başbakan Ersin Tatar'ın konuşması sırasında Erhan Arıklı söz alarak 'TOMA' araçlarının 75 metreye kadar su fışkırtabildiğini ve bu araçların alınıp itfaiyeye verilip verilemeyeceğini sordu.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:06
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Mecliste TOMA tartışması

Cumhuriyet Meclisi güncel konuşmalarında Başbakan Ersin Tatar'ın konuşması sırasında Erhan Arıklı söz alarak 'TOMA' araçlarının 75 metreye kadar su fışkırtabildiğini ve bu araçların alınıp itfaiyeye verilip verilemeyeceğini sordu.

Başbakan Ersin Tatar alınacak araçların değerlendirilip en iyi aracın alınması gerektiğini ve yapılacak araştırmalarda hangi aracın alınacağının seçileceğini belirtti.

Başbakan bedelin büyük olduğunu vurguladı.

Başbakan soruyu cevaplarken Mecliste TOMA'nın toplumsal olaylara müdahale aracı olduğu sesleri yükseldi ve kısa süreli tartışma yaşandı.

Yorumlar
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Öz 2020-05-18 13:53:58

Askere çok maksatlı bir helikopter alın, yazın sadece yangın söndürme ve yangın koruma işlerinde kullanılsın.
Toma gibi araçlara KKTC'de ihtiyaç yok

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Necati 2020-05-18 14:25:57

Günaydın...Ustandan sana emir geldi muhakkak bunları alasın diye be garagöz..Toma toplumsal olaylara müdahale içindir bre..Ama hektarlarca arazi yandı kül oldu..Keşke sen yansaydın da bu ağaçlar yanmasaydı..

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Öfkeli 2020-05-18 14:37:50

Bizim tomaya ihtiyacimiz yok.Yangın helikopteri alınsın.Tomaymıs bak sen

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yurttaş 2020-05-18 14:38:37

Elli metre yüksekliğe kadar bile su basan yüksek sistemli hortum aracı (Ahtapot) denen itfaiye araçları varken, Erhan arıklı hangi mantıkla hiç yangınla alakası olmayan Toma(TOMA kısaltmasının açılımı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı demektir.)aracını bu ülkeye sokmayı öneriyor?Kendisi okadar bilgisiz ve ilgisiz mi?Yoksa niyeti mi başka?

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arif hoca 2020-05-18 15:27:06

fasist somurgeci arikli dilimizde sigara sonduremeyince toma ister. burayi turkiye zannetti. bre carikli fellah, herkes yangin helikopteri derken senin dedigine bak. araya tomayi sikistiracak aklinca..kasaba politikacisi sahtekar..

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MOMA 2020-05-18 15:29:07

Siz esas eski UBP başkanı eski başbakan hala daha nerede ve maaş alıyor mu mahkeme işi ne oldu onu söyleyin TOMA yerine MOMA ( meclis olaylarına müdahale aracı ) alın ille bir şey alacaksanız paranız çok ise...

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