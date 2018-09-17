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Meclis’te toplantı

17 Eylül 2018 Pazartesi 14:37
Meclis’te toplantı

Cumhuriyet Meclisi’nin davetiyle KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet  Meclisi’nin  AKPA ve Avrupa Parlamentosunun yurtdışındaki toplantılarda temsiliyetini sağlayan Milletvekilleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Meclis Mavi Salonda yer alan toplantıda  Bozkır’ın yanısıra TBMM Milletvekillleri ve Komisyonu üyeleri Atilla Ödünç, Senanur Çelik, Ünal Çeviköz,Kamil Aydın ve Aydın Sezgin katılırken, Cumhuriyet Meclisi’nden Milletvekilleri Fikri Toros, Erek Çağatay, Hamza Ersan Saner ve Oğuzhan Hasipoğluyanısıra diğer yetkililer yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi
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