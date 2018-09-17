Meclis’te toplantı

Cumhuriyet Meclisi’nin davetiyle KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Meclisi’nin AKPA ve Avrupa Parlamentosunun yurtdışındaki toplantılarda temsiliyetini sağlayan Milletvekilleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Meclis Mavi Salonda yer alan toplantıda Bozkır’ın yanısıra TBMM Milletvekillleri ve Komisyonu üyeleri Atilla Ödünç, Senanur Çelik, Ünal Çeviköz,Kamil Aydın ve Aydın Sezgin katılırken, Cumhuriyet Meclisi’nden Milletvekilleri Fikri Toros, Erek Çağatay, Hamza Ersan Saner ve Oğuzhan Hasipoğluyanısıra diğer yetkililer yer aldı.