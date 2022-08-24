Künye
Kıbrıs 34
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Aracında kokain çıktı!
Aracında kokain çıktı!
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı

Mecliste tufan kopuyor! Erhürman: “Ne yazdığınızı dahi bilmiyorsunuz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kuruluna hitap ediyor.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:41
102 Okunma
Mecliste tufan kopuyor! Erhürman: “Ne yazdığınızı dahi bilmiyorsunuz”


Erhürman, belediyeler değişiklik yasa tasarısında görülen aksaklıkları tek tek aktardı. Erhürman konuşmasında belediyelerin tüzel kişiliklerinin ortadan kaldırılacağına dikkat çekti. 
Erhürman, UBP-DP-YDP hükumetine seslenerek, bu iş bugün burada bitmeyecek dedi. 
CTP olarak ilgili yasa tasarısının oylanması halinde CTP olarak Anayasa mahkemesine başvuracaklarını belirtti. 
Erhrüman, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Ulusal Birlik Partisinin ilgili yasa tasarısı ile alakalı bazı değişiklikler yapacağını bunu da gece yarısı genel kurulun gündemine getireceklerini söyledi. 
Batmış Belediyeler birleşmez vurgusu yapan Erhürman, dördüncü maddenin ikinci fıkrasına atıf yaptı. Hiç belediye olmayan yerlerde yeni bir belediye kurulacağı yönündeki maddelerin ciddi hatalar olduğunu vurguladı. 
Erhürman bu yasa tasarısının geçmesi halinde dahi kimsenin aday olamayacağını ifade ederek, tüzel kişilikler kalkıyor dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanCTP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhalefet, kürsüyü terk etmiyor!
Muhalefet, kürsüyü terk etmiyor!
Polis şiddeti nedeniyle mahkumiyet almıştı!
Polis şiddeti nedeniyle mahkumiyet almıştı!
İktidar yemek molasında, CTP'li vekiller ise konuşuyor!
İktidar yemek molasında, CTP'li vekiller ise konuşuyor!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim