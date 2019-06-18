Mecliste yabancı işçiler ve denetimler tartışıldı

Denetimlerin sürüp sürmediğini soran Çeler, pazar günleri inşaat faaliyetlerinin sürdüğüne dair bilgiler aldıklarını, vatandaşların bundan rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Çeler, “Bir bakanın döneminde denetimler artarsa, diğer bakan döneminde azalırsa devletin devamlılığına güven sarsılır. Biz görevden gittik diye helva döküp kına yakanlar var. Kara listede olan insan kaçakçıları ülkede fink atıyor” şeklinde konuştu.

Burs ve part time iş vaadiyle yabancı uyruklu insanların ülkeye getirildiğini ve sömürüldüğünü ifade eden Çeler, “Bunların önüne geçilmesi için daha hızlı hareket edilmeli” dedi. Çeler, yurt dışında yayınlanan bununla ilgili bir görseli Bakan Sucuoğlu ile de paylaşacağını belirtti.

Bu işlerde ciddi komisyonlar da döndüğünü belirten Çeler, “Bunu öğrencilere de yaydılar. Bu öğrencileri ülkeye getirerek ciddi sıkıntılar yaratıyorlar. Türkiye’den tatile gelmiş gibi olan sonra da ülkeye işçi getirenler var. Bu insanlar da, yanlarında getirilenler de yasa dışı” şeklinde konuştu.

Kendi dönemlerinde özel sektör çalışanlarıyla ilgili düzenlemeye işaret eden Çeler, “Özel sektörde sendikalaşanlar daha rahat çalışıyor. Özellikle basın sektörü. Özel ve kamu arasındaki uçurum azaltılmalı. Özel ancak bu şekilde teşvik edilebilir” dedi.

Yurt dışından gelenlerin ülkedeki kurallara uymadığını da belirten Çeler, “Bakanlık gelecek olan işçileri, başka bir ülke olduğunu anlatmalı, onları bilgilendirmeli” dedi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, “Sizin gösterdiğiniz hassasiyeti biz de gösteriyoruz. Yasal çerçevedeki denetimlerde zafiyet olacağını zannedenler yanılır” dedi.

Yabancı işçi konusunun sektör olduğunu belirten Sucuoğlu, “Kara liste neyse o hassasiyet de devam ediyor. Bu hangi partinin iktidarda olduğuyla ilgili değil” dedi.

Acil istihdam talebinde bulunduklarını, bunu Başbakandan talep ettiklerini belirten Bakan, denetimleri de artırma kararlığında olduklarını söyledi.

Sucuoğlu, özel sektörde bir güvensizlik olduğunu kaydederek, bu alanda atılması gereken adımlar olduğunu; bunları da atma kararlığında olduklarını belirtti.