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Meclis’te ‘yalancı’ krizi!

Meclis Genel Kurulu’nda KIB-TEK ile tartışmalar ve doğrudan jeneratör alımı tartışmaları çerçevesinde “kim kime yalancı dedi” tartışması yaşandı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 14:10
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Meclis’te ‘yalancı’ krizi!

GÜNDEM KIBRIS - Canlı Aktarım

UBP’li Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’a dönük “yalancısın, havada uçarsın” diye konuşunca, Meclis Başkanı Zorlu Töre, karşılıklı argo atışmaların tutanaklardan silinmesini istedi.

Erhürman, “Yalancı demek serbest ise biz edebimizi sabahtan beri boşu boşuna edep gösterisi yapıyoruz. Tutarsızlık diyoruz onu diyoruz bunu diyoruz…” diye konuştu.

Yerinden söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise “ilk yalancı” diyenin CTP milletvekilli Erkut Şahali, olduğunu iddia etti.

Ardından 'yalancı' tartışmalarına Şahali de katıldı. Vekiller bir birlerini 'yalancılıkla' suçlamaya devam etti.

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