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Meclis’te yarın Olağanüstü Birleşim planlıyor

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, yarın Meclis Genel Kurulu'nda Olağanüstü Birleşim planladığını ancak konunun henüz netleşmediğini ifade etti.

19 Ekim 2021 Salı 19:09
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Meclis’te yarın Olağanüstü Birleşim planlıyor
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Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Sennaroğlu, bugün toplanan Danışma Kurulu’na işaret ederek, bir uzlaşı sağlanamadığını hatırlattı.

Hükümetin 5 yasa tasarısı için başvuru yaptığını vurgulayan Sennaroğlu, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçesi,  Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, BRTK 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Yabancılar ve Muhaceret (değişiklik) Yasa Tasarısı ve  Kan ve Kan Bileşenleri Yasa Tasarısının Genel Kurulda görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle çiftçilerin ve üreticilerin Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçesi’ni beklediğine işaret eden Sennaroğlu, “Siyasetin üstünde bir olay...” dedi.

Yarın Meclis’te Olağanüstü Birleşim yapabilmek için çalıştığını da açıklayan Sennaroğlu, “Umarım yarınki Genel Kurul olağanüstü toplantısına yönelik bir olumlu netice alırım. Ancak şu anda net bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) bir vekilin sağlık problemleri nedeniyle yurt dışına çıkması gerektiğini aktaran Sennaroğlu, “Nisap sorununun ortadan kalkması için çalışıyorum... Önümüzdeki saatlerde netleşecek” şeklinde konuştu.

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