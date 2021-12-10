“Mecliste Yeni İsimlere ve Yeni Fikirlere İhtiyaç Var

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UBP Girne Milletvekili aday adayı Yalçın Koçyiğit, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

Milletvekilliği aday adaylığı hakkında konuşan Koçyiğit, “Benim için çok uzun ve meşakkatli bir yoldu aslında. Bir günde değil, çok uzun zamandır verilmiş bir karardı bu. Partiye yabancı değilim. Yıllardır UBP’nin içinde olan ve her kademesinde görev almış birisiyim. Birçok arkadaşımızla, dostumuzla ve partililerimizle konuşarak verilmiş bir karardı. Artık hazır olduğumu düşünüyorum ve bundan sonra üyemizin takdirine kaldı. Üyelerimize güveniyorum” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nde milletvekilliği aday adaylığı seçiminin elektronik olarak gerçekleşeceğini kaydeden Koçyiğit, “Bunun için gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladık. Pusulalar barkod sistemi ile okutulacak. Oyların yanmaması için de manuel olarak da sağlaması yapılacak. Parti olarak gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

UBP’nin 23 Ocak’ta gerçekleşecek olan seçimde tek başına iktidara geleceğine inancını kaydeden Koçyiğit, “Tek başına iktidar olmamak için hiçbir neden yok. Biraz daha hareketlenirsek, plan program çıkarılıp saha çıktıktan sonra daha fazla olumlu geri dönüş alacağımızı düşünüyorum. Sayın Faiz Sucuoğlu’nun da dediği gibi tek başına iktidara geleceğiz” şeklinde konuştu.

Koçyiğit, “Ben her şeyimle hazırım diyen Koçyiğit, “üyemiz de bizi layık görürse biz göreve hazırız. Üyelerimize iyi düşünmelerini tavsiye ediyorum. UBP’nin ayakta durabilmesi için iyi kadroları, iş yapabilecek kadroları üyelerimiz göz önünde bulundursun. Karar verirken yeni isimlerin de göz önünde bulundurularak mecliste yer alması gerektiğini düşünüyorum. Meclisin de yenilenmeye, yeni fikirlere ihtiyacı var. Üyelerimizin tüm bunları göz önünde bulundurarak milletvekili adaylarını belirleyeceğine inanıyorum” dedi.