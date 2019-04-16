Meclis’te Zaroğlu gerginliği

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü toplantısında, dün gerçekleşen YDP milletvekili Bertan Zaroğlu’nun aracına polis tarafından el konulması gündem oldu.
Arıklı ise ‘o sürmüyordu, onun cezasını polis keser ve sürücünün arabasını gönderirdi’ diye cevap verdi. Atakan, Arıklı’ya cevap vererek ‘eğer kiralanan aracı kiralayan sürmezse, o araç trafikten men edilir’ dedi. Bu sırada Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, oturduğu yerden Arıklı’ya cevap vererek ‘yeter artık milletvekilliğini bu kadar yerin dibine soktuğunuz. Artık bir susun, konuşmayın’ dedi.
Bu sırada Arıklı da Şahali’ye ‘sen sus hadi oradan’ diye cevap verince Meclis genel kurulu kısa süreli gerildi. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise milletvekili dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığı olduğunu kaydederek bunu içeren maddeyi okudu.
olan memleketin köpeğe ihtiyacı varmıydı be da bu iki hıyarı hem vatandaş hem millet vekili yaptılar
Arabayı sürenin statüsü ne? Kaçak mı? Yığmalardan mı? Reyis'in milyon olun talimatının projesi mi? Kıbrıslıya Türküne Rumuna daha beter olsun. Bin beter. Enerji savaşı olmazsa da yok olacağız. Bu yok oluş yaşşarken yok oluştur. Ölünceki yok oluş mühim değildir. Beter olan yaşşarken yok oluştur.
Hep suçlu hem güçlü bunlar. Biz böyle vekil istemiyoruz.
Arabanin evraklari Zaroglu ustune ama suren baska biri. Sen daha neyi savunuyorsun Arikli? Utanin be utanin. Vekile bak sen. Adalet yoksunu.
Arikli ve Zaroglunu milletvekili yapan zihniyet, gorun iste toplumun duzeninin nasil bozuldugunu
O kadar erkeksen polise gidip sikayci ol. Oturdun yerden konusun. Adamsan git hade.