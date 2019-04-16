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Meclis’te Zaroğlu gerginliği

16 Nisan 2019 Salı 11:19
Meclis’te Zaroğlu gerginliği
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Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü toplantısında, dün gerçekleşen YDP milletvekili Bertan Zaroğlu’nun aracına polis tarafından el konulması gündem oldu.

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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, milletvekili Zaroğlu’na karşı yapılanı eleştirirken hükümet kanadından tepki geldi. Arıklı’ya karşı oturduğu yerden soru soran Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, polisin durdurduğu aracı Zaroğlu’nun sürüp sürmediğini sordu.

Arıklı ise ‘o sürmüyordu, onun cezasını polis keser ve sürücünün arabasını gönderirdi’ diye cevap verdi. Atakan, Arıklı’ya cevap vererek ‘eğer kiralanan aracı kiralayan sürmezse, o araç trafikten men edilir’ dedi. Bu sırada Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, oturduğu yerden Arıklı’ya cevap vererek ‘yeter artık milletvekilliğini bu kadar yerin dibine soktuğunuz. Artık bir susun, konuşmayın’ dedi.

Bu sırada Arıklı da Şahali’ye ‘sen sus hadi oradan’ diye cevap verince Meclis genel kurulu kısa süreli gerildi. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise milletvekili dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığı olduğunu kaydederek bunu içeren maddeyi okudu.

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Anahtar Kelimeler:
Bertan Zaroğlu
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kıbrıslı 2019-04-16 15:06:24

olan memleketin köpeğe ihtiyacı varmıydı be da bu iki hıyarı hem vatandaş hem millet vekili yaptılar

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Doğru Söz 2019-04-16 13:00:46

Arabayı sürenin statüsü ne? Kaçak mı? Yığmalardan mı? Reyis'in milyon olun talimatının projesi mi? Kıbrıslıya Türküne Rumuna daha beter olsun. Bin beter. Enerji savaşı olmazsa da yok olacağız. Bu yok oluş yaşşarken yok oluştur. Ölünceki yok oluş mühim değildir. Beter olan yaşşarken yok oluştur.

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Kemal 2019-04-16 12:37:42

Hep suçlu hem güçlü bunlar. Biz böyle vekil istemiyoruz.

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Kazim 2019-04-16 12:48:19

Arabanin evraklari Zaroglu ustune ama suren baska biri. Sen daha neyi savunuyorsun Arikli? Utanin be utanin. Vekile bak sen. Adalet yoksunu.

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As 2019-04-16 12:55:56

Arikli ve Zaroglunu milletvekili yapan zihniyet, gorun iste toplumun duzeninin nasil bozuldugunu

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Arik 2019-04-16 12:57:12

O kadar erkeksen polise gidip sikayci ol. Oturdun yerden konusun. Adamsan git hade.

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