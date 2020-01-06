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Meclisten 2 yasaya onay!

Cumhuriyet Meclisi’nde “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı” ve “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı” onaylandı

06 Ocak 2020 Pazartesi 21:52
Meclisten 2 yasaya onay!

Cumhuriyet Meclisi, “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı”nı oybirliğiyle onayladı.

Cumhuriyet Meclisi, “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı da oybirliği ile kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Toplantısı yasaların oylanmasının ardından tamamlandı. Bir sonraki birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasa Tasarısı”nın ülke için önemine işaret ederek, insan sağlığını yakından ilgilendiren bu yasa ile birlikte gıda güvenliğinin sağlanacağını, denetimlerin artırılacağını söyledi.

Pilli, yasanın geçmesinin tek başına yeterli olmadığını, çünkü 18 yıldır bu yasanın tartışıldığını ancak geçirilemediğini anlatarak, bu konuda bakanlık olarak gerekli adımları atacaklarını ve hem personel hem de teşkilat yasalarındaki eksikliklerin giderileceğini kaydetti.

Teşkilat yasalarının yetersiz olduğunu ve bu yasaların bir an önce güncellenmesi gerektiğini, ayrıca yasanın yanı sıra tüzüklerin geçmesi gerektiğini anlatan Pilli, yasanın ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, AB uyum yasaları ile ilgili sistemsel sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, kamuda reform ve teşkilat yasaları konusunda da karışıklık yaşandığını, bu konuda yapılan talepler bulunduğunu, ancak yasaların birbirine karıştırılmasından dolayı sorunların aşılamadığını anlattı.

Bu konuda bir suçlu aramadığını, bu konuda çatı yasaların yapılması gerektiğini ifade eden Berova, bu bağlamda bir yasa önerisi çalışması yaptıklarını ve bunu milletvekilleri ile paylaşacağını kaydetti.

Bunun önemli bir adım olacağını söyleyen Berova, teşkilat yasalarında geniş kapsamlı bir yasa çalışmasının tamamlanmasının uzun yıllar alabileceğini, ancak gıda ve hijyen konusunda atılacak adımın denetim mekanizmasını sağlayacağını dile getirdi.

Berova, bugün görüştükleri yasa tasarısına emek koyan herkese teşekkür ederek, bu yasanın kendi dönemlerinde geçmesini kendileri açısından “şans” olarak niteledi.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers da, gıda güvenliği açısından önemli bir yasayı görüştüklerini ifade ederek, yasanın; gıdaların üretimden sofraya denetimini ve hijyenini getireceğini kaydetti.

Rogers, yasanın getireceği uygulamaları anlatarak, bu adımla denetim bacağının artırılacağını, bu yüzden personel ihtiyacının en erken zamanda tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Rogers, uzun ve özverili çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yasanın ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, uzun yıllardır tartışılan bahçeden, tarladan, fabrikadan sofraya kadar gıdaların denetimini güvenliğini içeren yasa tasarısını görüştüklerini ifade ederek, gıda güvenliği ve denetiminin önemine işaret etti ve değerlendirmeler yaptı.

Özyiğit, Hal Yasası’nın da Meclis’e gelmesini ve onaylanmasını temenni ederek, vatandaşların bu tür yasalarla gıda güvenliği sıkıntısı yaşamadan sertifikalı ürünler tüketmesini temenni etti.

Sertifikalı ürün ve gıdanın önemine işaret eden Özyiğit, etkin denetimin şart olduğunu vurguladı. Yasa konusunda detaylı bir çalışma yapıldığını ve iyi bir yasanın ortaya çıktığını, bu yüzden bu yasaya destek vereceklerini ifade eden Özyiğit, Hal Yasası ve Devlet Laboratuvarı konusunda da gerekli adımların atılmasını beklediklerini söyledi. Özyiğit, “Sağlıklı gıda sağlıklı bireyler” diyerek konuşmasını tamamladı.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay da, yasa ile birlikte insanlarda gıda ile ilgili kaybolan veya azalan güvenin yeniden getirileceğini, ayrıca gıdalara gereken değerin yeniden verilmiş olacağını kaydetti.

Sağlıklı gıdaların sağlıklı bireyleri getireceğini, anne karnından itibaren çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyeceğini ifade eden Canaltay, hayırlı olmasını diledi.

UBP Milletvekili Ersan Saner de, yasaya tüm milletvekillerinin, ilgili sivil toplum örgütlerinin ve herkesin katkı koyduğunu, çünkü bu ülkenin herkesin olduğunu belirterek, komite olarak ürettikleri bu yasanın ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Saner, yasa ile denetimlerin artırılacağını, ancak bu konuda gerekli adımların atılması gerektiğini ifade ederek, muhalefet milletvekillerinin de bu konudaki personel ihtiyacına yönelik taleplerine katıldığını kaydetti, yasa çalışmaları sırasında katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yasanın AB uyum yasalarının gerekliliğine bir örnek olacağına inanç belirten Saner, yasa ile ilgili bilgi verdi, yasanın toplum adına gıda güvenliği ve denetimi adına büyük bir kazanç olacağını kaydetti.

Saner, yasa tasarısının kabulü ile AB yardımlarının da önünün açılacağını ifade ederek, gıda ile ilgili yatırımların artacağına inanç belirtti.

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