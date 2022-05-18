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Medi Foundation ve Media House ortaklığında Köy Festivali düzenleniyor

Festivalde ülkenin tanınmış DJ'lerinden Soydan Korkmaz da set başında olacak

18 Mayıs 2022 Çarşamba 18:07
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Medi Foundation ve Media House ortaklığında Köy Festivali düzenleniyor

Medi Foundation ve Media House ortaklığında, 22 Mayıs 2022 Pazar günü, 10:00-17:00 saatleri arasında  Karpaz – Kaleburnu Köyü’nde  “Ayşe Medi – Dotorhy & Phillip Eckett” anısına alzheimer hastaları için “Birinci Kaleburnu Köy Festivali” düzenleniyor.

Birinci Kaleburnu Köy Festivali’nde çeşitli yiyecek, içecek standları kurulacak, el sanatları ürünleri satışı yapılacak, Köy gezisi yapılacak, müzik ve dans gösterileri yer alacak.

Festivalde ülkenin tanınmış DJ'lerinden Soydan Korkmaz da set başında olacak. Ayrıca Rota  Müzik  Grubu konser verecek.

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