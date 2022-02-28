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Media House ve Medi Foundation İşbirliğine Gidiyor

Medi Foundation ve  Media House ortak projeler için kolları sıvadı.  

28 Şubat 2022 Pazartesi 11:10
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Media House ve Medi Foundation İşbirliğine Gidiyor
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Medi Foundation Direktörü  İsmet Medi ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Özgeç, Media House Direktörü Onur Çakırsoy ile  bir araya gelerek  toplantı gerçekleştirdi.  Bağımlılık üzerine oldukça verimli gerçekleşen toplantıda, hayata geçirilecek olan projelerin detayları tartışıldı.
MEDİ: MEDIA HOUSE’A GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDERİZ
Medi Foundation Direktörü İsmet Medi,  toplantıda yaptığı konuşmada, Medi  Foundation’un  şu anda KKTC’de hizmet veren önemli sivil toplum örgütlerinden biri hali geldiğini vurgulayarak, bağımlılıkla ilgili Media House’la  ortaklaşa yapılacak projelerde kendilerine sponsorluk sağlayacakları için teşekkür etti.  
ÇAKIRSOY: BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK
Media House Direktörü Onur Çakırsoy ise,  vakfın çalışmalarını yakından takip ve takdir ettiklerini söyleyerek, kendilerinin de bu sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alacaklarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.  
Medi  Foundation Vakfı, Kuzey Kıbrıs'ın insan yaşam kalitesini düşüren her türlü zararlı bağımlılıklar hakkında farkındalık yaratmayı ve bu bağımlılıkların hem birey hem de toplum üzerindeki olumsuz etkilerini araştırmayı ayrıca bunlara özel çözümler geliştirmeyi amaçlayan bir gönüllü hareketidir. 
Her biri kendi alanında uzman çalışanlarıyla ‘başarı’ odaklı çözümler üretme felsefesini benimseyen Media House ise, iş ortaklarının, kurumların pazar payı ya da bilinirliğinin arttırılması alanında hizmet veriyor.

Son Güncelleme: 28.02.2022 12:16
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