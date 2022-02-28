Media House ve Medi Foundation İşbirliğine Gidiyor

Medi Foundation Direktörü İsmet Medi ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Özgeç, Media House Direktörü Onur Çakırsoy ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Bağımlılık üzerine oldukça verimli gerçekleşen toplantıda, hayata geçirilecek olan projelerin detayları tartışıldı.

MEDİ: MEDIA HOUSE’A GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDERİZ

Medi Foundation Direktörü İsmet Medi, toplantıda yaptığı konuşmada, Medi Foundation’un şu anda KKTC’de hizmet veren önemli sivil toplum örgütlerinden biri hali geldiğini vurgulayarak, bağımlılıkla ilgili Media House’la ortaklaşa yapılacak projelerde kendilerine sponsorluk sağlayacakları için teşekkür etti.

ÇAKIRSOY: BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK

Media House Direktörü Onur Çakırsoy ise, vakfın çalışmalarını yakından takip ve takdir ettiklerini söyleyerek, kendilerinin de bu sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alacaklarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Medi Foundation Vakfı, Kuzey Kıbrıs'ın insan yaşam kalitesini düşüren her türlü zararlı bağımlılıklar hakkında farkındalık yaratmayı ve bu bağımlılıkların hem birey hem de toplum üzerindeki olumsuz etkilerini araştırmayı ayrıca bunlara özel çözümler geliştirmeyi amaçlayan bir gönüllü hareketidir.

Her biri kendi alanında uzman çalışanlarıyla ‘başarı’ odaklı çözümler üretme felsefesini benimseyen Media House ise, iş ortaklarının, kurumların pazar payı ya da bilinirliğinin arttırılması alanında hizmet veriyor.