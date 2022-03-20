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"Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş" etkinliği düzenlendi

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle yürütülen Herkes için Sağlıklı Yaşam Kampanyası kapsamında Koruçam köyünde bugün “Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş” etkinliği düzenlendi.

20 Mart 2022 Pazar 16:52
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"Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş" etkinliği düzenlendi
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AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği Başkanı Hasan Sarpten’in Kıbrıs endemiği “Tulipa Cypria / Medoş Lalesi” ile ilgili sunumuyla başlayan etkinlik, lale vadisine doğru gerçekleştirilen 2 saatlik yürüyüşle devam etti. Yürüyüş boyunca katılımcılara Medoş laleleri, yerel flora ve fauna ile ilgili bilgiler verildi ve adanın doğal zenginliklerine dikkat çekildi.

Hasan Sarpten yaptığı konuşmada Medoş lalelerinin her yıl Mart-Nisan aylarında toprak altında bulunan soğanları sayesinde çoğaldığını ancak yanlış tarımsal faaliyetlerin, yabani bitkilerle mücadelede kullanılan kimyasalların ve koparılmalarının yaşam alanlarını daralttığını belirtti. Sarpten, 1998 yılından itibaren koruma altına alınan Medoş lalelerinin toplanması, koparılması ve satılmasının yasak olduğunu hatırlattı.

Yürüyüş etkinliği Kormakitis (Kormacit) / Koruçam Community Centre (Toplum Merkezi) temsilcilerinden Antonis Skoullos’un Maronit kültürü ve SANNA dili ile ilgili sunumu ile son buldu. Skoullos yaptığı sunumda Sanna dilinin Maronit kültürünün muhtemelen en eski miraslarından birisi olduğunu, Arapça ve eski Aramice dillerinin karışımından oluştuğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa KomisyonuKoruçam KöyüHasan Sarpten
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