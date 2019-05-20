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Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri Yarışması başvuru sürecinde son iki hafta

11 Temmuz’da kutlanacak olan Basın Günü’nde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyesi gazetecilere Medya Başarı Ödülleri verilecektir.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 12:01
Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri Yarışması başvuru sürecinde son iki hafta
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Bu yıl yapılacak uygulamaya göre 18 dalda Medya Başarı Ödülleri yarışması için başvurular kabul edilecektir.
Başvurular, eser sahibi tarafından doğrudan yapılabileceği gibi, Gazeteciler Birliği üyeleri tarafından da öneriler yapılabilecektir.

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Başvurulacak dallarla ilgili bilgi www.gazetecilerbirligi.com adresinden elde edilebilir.Bu çerçevede yine başvurularda kullanılmak üzere doldurulacak başvuru formu da www.gazetecilerbirligi.com sitesinden indirilebilir.

Bu yılki başvuruları değerlendirecek 5 kişilik Ödül Komitesi de KTGB tarafından şu şekilde belirlenmiştir:
Başkan: Belgin Demirel,
Raportör: Nezire Gürkan,
İbrahim Özejder(Üye), İzzet Volkan(Üye) ve Mustafa Kortun(Üye)

Ödül Komitesi 1 Nisan, 2018 – 1 Haziran, 2019 (her iki tarih de dahil) tarihleri arasında yayınlanmış eserler için başvuru kabul edecektir. En son başvuru tarihi 3 Haziran 2019 dur. (BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Medya Başarı ödülleri
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