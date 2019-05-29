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Medya Etik Kurulu’nda görev değişikliği

Medya Etik Kurulunun  üniversitelerden  temsilci üyeliklerine Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Engin Aluç ve Girne Amerikan Üniversitesi’nden Özen Çatal seçildi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:54
Medya Etik Kurulu’nda görev değişikliği
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Medya Etik Kurulunun  üniversitelerden  temsilci üyeliklerine Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Engin Aluç ve Girne Amerikan Üniversitesi’nden Özen Çatal seçildi.

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Medya Etik Kurulu açıklamasında, seçimin Kuruldaki  üniversitelerden temsilci üyelerin görev süresinin dolması nedeniyle gerçekleştiği, yeni üyelerin de 3 yıl görev yapacağı kaydedildi.

ALUÇ 
1980'de Ankara'da doğdu. 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi'nde İletişim ve  Medya Çalışmaları alanında yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Engin Aluç, 2005-2012 yılları arasında Hürriyet gazetesinde sayfa tasarımcısı olarak çalıştı. 2012 yılında doktora öğrenimi için Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne dönüş yapan Aluç, 2017 yılında doktora tezini tamamlayıp Dr. unvanını alarak DAÜ İletişim Fakültesi'nde, Kültürel Çalışmalar, Yeni İletişim Paradigmaları ve İletişim Amaçlı Bilişim gibi çeşitli dersler vermeye başladı. Halen aynı fakültede ders vermeye devam eden Aluç, aynı zamanda fakülte bünyesinde faaliyet gösteren DAÜ Gündem gazetesinde okur temsilci olarak çalışmaktadır ve DAÜ Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi'nin yönetim kurulu üyesidir.
ÇATAL 
1978 yılı Lefkoşa doğumlu Özen Çatal, lise eğitimini Lefkoşa Türk Lisesi, lisans ve yüksek lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora eğitimini Lefke Avrupa Üniversitesi’nde tamamlayan Çatal, Kuzey Kıbrıs medya sektöründe çeşitli Radyo, TV ve gazetelerde görevler almış, kamu ve özel sektörde basın danışmanlığı ile basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Çatal, halihazırda Girne Amerikan Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

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Anahtar Kelimeler:
MEDYAEtikKurulHaberKıbrısGündem
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