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Mehmet Akacan davası: Bahçeci teminata bağlandı

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ın kurşunlanarak yaralanması meselesiyle ilgili tutuklanan zanlı Kamil Sezgin ile suç ortağı olduğu tespit edilen zanlı Mehmet Bahçeci, teminata bağlandı.

10 Şubat 2022 Perşembe 16:46
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Mehmet Akacan davası: Bahçeci teminata bağlandı
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İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 4 el ateş ederek, yaralayan silahlı saldırgan Kamil Sezgin ile suç ortağı olduğu tespit edilen zanlı Mehmet Bahçeci bugün teminat maksatlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Üzeyir Koçer, zanlı Kamil Sezgin’in 31 Ocak 2022 tarihinde Ozanköy’de meydana gelen “Ağır Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Patlayıcı Madde kullanma”, “Taşıma”, “Tasarruf” ve “Meskun Mahalde Ateş Açma ve Mülke Tecavüz” meselesi ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi.

Koçer, Kamil Sezgin’in Ozanköy’de Zafer Caddesi üzerinde Mehmet Akacan’a ait evin kuzey kısmından avluya girerek pusuya yattığını, iki el ateş açtığını, ateş ettiği sırada isabet ettirememesinin ardından yerde yeten Mehmet Akacan’ın yanına giderek kasti olarak sol ayağına iki el ateş açtığını ifade etti.

Akacan’ın kaval ve diğer ayak kemiğinin kırıldığını da belirten, Koçer, olay yerinde 4 adet 9 mm tabancaya ait boş kovan ve bir adet canlı mermi bulunduğunu kaydetti.

Koçer, ilgili işletmenin avlusunda olayda kullanılan 1 adet ‘zigzaver’ marka silahın gömülü olarak bulunduğunu, zanlı Kamil Sezgin’in olay günü giydiği kıyafetler ve cep telefonunun da odun sobasında yanık halde aynı işletmede bulunduğunu aktardı.

Silahın balistik raporunda 2021 Temmuz ayında Farinelli Bar’ın kurşunlanmasında da kullanıldığının tespit edildiğini yeniden hatırlatan Koçer, zanlının o tarihte adada olmadığına da vurgu yaparak,  silahın kim veya kimler tarafından kullanıldığını zanlının silahı nasıl temin ettiği hususunda araştırmaların çok yönlü sürdüğünü dile getirdi.

Koçer, Mehmet Bahçeci’nin ise suçu örten suçundan tutuklandıklarını ve aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlı Mehmet Bahçeci’nin davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 50 bin TL nakit teminat yatırması, 500 Bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 10.02.2022 17:51
Anahtar Kelimeler:
Mehmet AkacanMehmet Bahçeciİş Insanı Bulut Akacan
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