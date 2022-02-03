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Mehmet Akacan’ı yaralayan saldırgan tutuklandı

İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 5 el ateş ederek, yaralayan silahlı saldırgan yakalandı.

03 Şubat 2022 Perşembe 23:03
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Mehmet Akacan’ı yaralayan saldırgan tutuklandı
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İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 5 el ateş ederek, yaralayan silahlı saldırgan yakalandı.

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel bir birim tarafından silahlı saldırganın yanı sıra, beraberinde 2 kişi daha yakalandı.

Bugün akşam saatlerinde tutuklanan zanlının Girne Polis Müdürlüğü’nde sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, saldırganın kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan zanlıların yarın Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılması bekleniyor.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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