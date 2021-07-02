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Mehmet Aktunç, koronavirüse yakalandı

UBP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aktunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

02 Temmuz 2021 Cuma 09:39
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Mehmet Aktunç, koronavirüse yakalandı

Aktunç, kendisi ile temas eden kişilere PCR testi yaptırması için çağrıda bulundu. 

"Sevgili büyüklerim ve arkadaşlarım;

Rutin olarak haftada 2 kez kontrol amaçlı pcr testi yapıyorum, 28 Haziran 2021 pazartesi günü yapmış olduğum testim negatif, bugün ise (1 temmuz 2021) yapmış olduğumuz test sonucumuz benim, eşimin ve oğlumun pozitif çıkmıştır.

Sağlık Bakanlığı’na tüm temaslılarımı bildirmiş bulunuyorum, karantinaya alınması gereken 1. Derece temaslılarım (aynı kapalı küçük hacimli ortamda 15-20 dakikadan fazla kapalı kaldığım kişiler, araba yolculuğu yaptığım kişiler vs.) Sağlık Bakanlığımız tarafından aranıp, gerekli PCR testinden sonra evde karantinaya alınmışlardır.

Kurallara ve bulaş riskine göre aranmayan çevrem de büyüğüm varsa panik yapmasınlar, gerekli olan herkes aranmıştır. Unutmuş olduğum son 2 gün içinde benimle yakın temaslı olan kişiler varsa PCR testlerini yaptırıp Sağlık Bakanlığı’na bildirsinler.

Acil Durum Hastanesi’nde gerekli kontrollerin yapılmasından sonra şuan pandemi otelinde tedavi sürecimiz başlamış bulunuyor.

Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın."

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