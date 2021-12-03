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Mehmet Aktunç: “UBP tek başına iktidar hedefiyle yoluna devam ediyor”

UBP'den milletvekilliği adaylık başvurusunu yapan PM üyesi Mehmet Aktunç, "UBP tek başına iktidar hedefiyle yoluna devam ediyor” dedi.

03 Aralık 2021 Cuma 20:38
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Mehmet Aktunç: “UBP tek başına iktidar hedefiyle yoluna devam ediyor”
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Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi (PM) Üyesi Mehmet Aktunç sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile milletvekili aday adaylık başvrusunu yaptı.

Aktunç, “Ulusal Birlik Partisi, tek başına iktidar hedefiyle yoluna devam ediyor. Güçlü kadrolarla, Ulusal Birlik Partisi bu ülkede ekonomik dönüşümü sağlayacak, reformlara ara vermeden devam edecek tek partidir. Bu güne kadar partimin yanında, yol arkadaşlarımla mücadele ettim, bugün de toplumsal kalkınma mücadelesinde, farklı görevler alarak yine partimle yürüme kararı aldım” dedi. 

“Kendi mimarlık ofisimde, genç mimar arkadaşlarımla birlikte çok sayıda projeye imza attık, atmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Aktunç, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Gençlik yıllarımdan itibaren bu çatı altında her görevde bulundum. Son olarak hem Parti Meclisi üyesi, hem de MYK üyesi olarak görev aldım.

Parti üst düzey yönetimi uygun gördü, partimin kalkınma ve yatırımlara yönelik vizyonunu Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nda Asbaşkan olarak sürdürdüm. Ülke kaynaklarının tek bir kuruşunun bile yanlış bir yatırıma gitmemesi için gururla emek ortaya koydum, halen bu göreve devam ediyorum.

Ulusal Birlik Partisi tek başına iktidara yürürken;

Ülkemizin yeniden bir kalkınma hamlesine ihtiyaç duyduğu bu dönemde, özel sektörde edinmiş olduğum tüm bilgi, birikim ve iş yapma kapasitemle, bu yolculukta partimin kadrolarında yer alma kararı aldım.

Yapılacak olan milletvekilliği ön seçiminde aday adayı olacağımı, gururla kamuoyuna duyurmak isterim. Karar alma sürecinde bana destek olan ailem, arkadaşlarım ve tüm partililerime teşekkür ederim. Tek başına iktidar yürüyüşümüz hepimize hayırlı olsun.”

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