Mehmet Ali Bodaloğlu hayatını kaybetti

Gazimağusa’da bir mermer fabrikasında saat 15.30 sıralarında iş kazası meydana geldi. Feci kazada, işçinin üzerine düşen mermerler hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Polis Basın Subaylığı’nın kazaya ilişkin açıklaması şöyle:

“Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında, van aracın içerisine mermer yükleme yapıldığı sırada gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması sonucu, araca yüklenen mermerler is yeri çalışanı 21 yaşındaki Mehmet Ali Bodaloğlu'nun üzerine devrildi. Meydana gelen kaza sonucu Bodaloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.”

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen 37 yaşındaki iş yeri sahibi M.R.A. tutuklandı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor...