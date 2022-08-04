Mehmet Bahçeciler de tutuklandı

(Kamalı Haber)

Görevi Kötüye Kullanma, Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket, Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlılar S.S, B.C ve M.S'nin ardından Mehmet Bahçeciler de tutuklanıp mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Salih Keskinel, olguları aktardı.

Polis, zanlı Mehmet Bahçeciler’in Özel Hayatın ve Özel Hayatın Gizli Alanlarının Korunması Yasası’na Aykırı Hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 3 Şubat 2022 tarihinde Lefke Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu S.S'nin Görevini Kötüye Kullanarak, Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı bir bilgisayar programındandan, H.K , Ç.M ve M.Ş'nin hakkında geçmişte düşülen kayıtların neler olduğunu tespit ederken, Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enver Bahçeciler’in davasında kullanmak amacıyla Güzelyurt’ta sakin Mehmet Bahçeciler ve M.S ise B.C'ye verdiğini anlattı.

Polis, 2 Ağustos 2022 tarihinde zanlı B.C'nin ofisinde yapılan aramada, H.K, ÇÇ.M ve M.Ş'nin Polis Genel Müdürlüğü’nün kullandığı bir bilgisayar programından alındığına inanılan ve programdaki sırasıyla birebir örtüşen kayıtların başlıklarının, el yazısıyla yazıldığı kâğıdın emare alındığını belirtti.

Polis, aynı gün tüm zanlıların tutuklandığını ve B.C'nin bilgileri nereden aldığını hatırlamadığını söylediğini anlattı.

Polis, zanlı M.S'nin konu bilgileri yeğeni olan S.S'ye aldığını söylediğini belirtti.

Polis, Mehmet Bahçeciler’in polise teslim olduğunu ve evinde yapılan aramada iki adet cep telefonunun bulunup emare alındığını söyledi.

Polis, alınan cep telefonlarından I-phone modelin kime ait olduğunu bilmediğini beyan ettiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde1 gün tutukluluk talep etti.

Verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.