Mehmet Çakıcı: Aynı yoldayız

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı ve beraberindeki heyet, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.

“MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ziyareti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Çakıcı, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Çakıcı, “Yarın artık bugündür ve yurdumuzdan vazgeçmeyeceğiz” dedi

İşte Çakıcı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Biz hep beraber aynı yoldayız... yolumuzdan da asla vazgeçmeyeceğiz... bu ülkeyi bu yurdu birkaç tane menfaatçi ve çıkarcı ya da bırakacak değiliz.. bu yolda da bizden öncekiler gibi biz de aynı yolumuzda mücadele etmeye devam edeceğiz... TKP geçmişi ve mücadelesi şanlı bir dönemdir... Biz de aynı yolda yürümeye ve mücadeleye devam edeceğiz... Yarın artık bugündür ve bilmelidir ki yurdumuzdan vazgeçmeyeceğiz..