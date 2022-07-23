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Mehmet Çapan'ın ölüm nedeni açıklandı!

Değirmenlik’te faaliyet gösteren bir şirketin lojmanında önceki gün ölü bulunan 53 yaşındaki Mehmet Şirin Çapan’ın otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:30
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Mehmet Çapan'ın ölüm nedeni açıklandı!
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Polisin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

21.07.2022 tarihinde, Değirmenlik’te faaliyet gösteren bir şirketin lojman odası içerisinde ölü olarak Mehmet Şirin ÇAPAN(E-53)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

19.07.2022 tarihinde, Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde, koğuşunda bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak önce cezaevi revirinde, daha sonra ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren hükümlü tutuklu Hakan OĞUZ(E-52)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespit için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 23.07.2022 10:34
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