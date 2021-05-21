Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!

Mehmet Ertuğ hayatını kaybetti

Ülke kültürümüzün efsane isimlerinden olan Mehmet Ertuğ hayata gözlerini yumdu...

21 Mayıs 2021 Cuma 11:33
319 Okunma
Mehmet Ertuğ hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk gölge oyunu sanatçısı, yazar, filatelist, emekli öğretmen Mehmet Ertuğ, hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Osman Ertuğ’un abisi olan ve 1939 yılında Yiğitler (Arçoz) köyünde doğan Mehmet Ertuğ, tedavi görmekte olduğu YDÜ Hastanesinde bu sabah yaşamını yitirdi.

Osman Ertuğ’dan alınan bilgiye göre, Mehmet Ertuğ, yarın saat 12.00’de Lefkoşa Mezarlığı’nda pandemi önlemleri çerçevesinde yakın ailesinin katılacağı cenaze töreniyle, son yolculuğuna uğurlanacak.

Ertuğ'un vefat haberini usta gazeteci Ahmet Tolgay, sosyal medya hesabından şu sözlerle açıkladı:

NE KORKUNÇ BİR YAPRAK DÖKÜMÜDÜR BU BÖYLE?.. ADETA ÜRPEREREK İZLİYORUZ BİR BİRBİRİNE EKLENEN ÇOK DEĞERLİ KAYIPLARIMIZI... KÜLTÜRÜMÜZÜN EFSANELERİNDEN MEHMET ERTUĞ HOCAMIZI DA KAYBETTİK... VAH Kİ NE VAH... YASIM SONSUZDUR... NASIL DOLDURULABİLİR Kİ ONUN BIRAKTIĞI BOŞLUK?... IŞIKLAR YOLDAŞIN OLSUN ERTUĞ HOCAM... DOSTUM ERTUĞ AİLESİ'NİN, TÜM SEVENLERİNİN VE HALKIMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN...

Son Güncelleme: 21.05.2021 12:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu: “KKTC’nin Yüz Yüze Eğitimden Başka Bir Şansı Yok”
Amcaoğlu: “KKTC’nin Yüz Yüze Eğitimden Başka Bir Şansı Yok”
Girne’de 30 yaşındaki genç hayatına son verdi
Girne’de 30 yaşındaki genç hayatına son verdi
Yarın Yer Yer Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor
Yarın Yer Yer Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim