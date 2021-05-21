Kıbrıs Türk gölge oyunu sanatçısı, yazar, filatelist, emekli öğretmen Mehmet Ertuğ, hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Osman Ertuğ’un abisi olan ve 1939 yılında Yiğitler (Arçoz) köyünde doğan Mehmet Ertuğ, tedavi görmekte olduğu YDÜ Hastanesinde bu sabah yaşamını yitirdi.

Osman Ertuğ’dan alınan bilgiye göre, Mehmet Ertuğ, yarın saat 12.00’de Lefkoşa Mezarlığı’nda pandemi önlemleri çerçevesinde yakın ailesinin katılacağı cenaze töreniyle, son yolculuğuna uğurlanacak.

Ertuğ'un vefat haberini usta gazeteci Ahmet Tolgay, sosyal medya hesabından şu sözlerle açıkladı:

NE KORKUNÇ BİR YAPRAK DÖKÜMÜDÜR BU BÖYLE?.. ADETA ÜRPEREREK İZLİYORUZ BİR BİRBİRİNE EKLENEN ÇOK DEĞERLİ KAYIPLARIMIZI... KÜLTÜRÜMÜZÜN EFSANELERİNDEN MEHMET ERTUĞ HOCAMIZI DA KAYBETTİK... VAH Kİ NE VAH... YASIM SONSUZDUR... NASIL DOLDURULABİLİR Kİ ONUN BIRAKTIĞI BOŞLUK?... IŞIKLAR YOLDAŞIN OLSUN ERTUĞ HOCAM... DOSTUM ERTUĞ AİLESİ'NİN, TÜM SEVENLERİNİN VE HALKIMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN...