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Mehmet Hulusioğlu adaylık başvurusunu yaptı

Çatalköy Belediye Başkanı, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayı Mehmet Hulusioğlu, adaylık başvurusunu yaptı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 16:03
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Mehmet Hulusioğlu adaylık başvurusunu yaptı



Seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Hulusioğlu, adaylık başvurusu sonrası yaptığı açıklamada, Çatalköy Belediyesi’ndeki 12 yıllık deneyimi ve vizyonunu Esentepe’ye de taşıyacağını kaydetti.

Hulusuioğlu, “Çatalköy-Esentepe’de kalkınma öncelikli bir anlayışla yola devam edeceğiz. Yeni belediye reformuna en hakim belediye başkanlarından biri olarak. Daha güçlü bir belediye yapısıyla kaliteli hizmeti tüm bölgemize ulaştıracağız. Reformun getirdiği yenilikçi anlayışla hizmeti üst noktalara taşıyacağız.” dedi.

Hulusioğlu, “Bölge halkının yıllardır tanıdığı ve içinden gelen bir Belediye Başkanı olarak, çözüm odaklı bir anlayışla hareket ediyoruz. Sorunlara anında çözümler üreterek, bölgenin ekonomik refahı için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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