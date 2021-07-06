Girne'nin tanınmış kişilerinden Mehmet Nevzat hayata gözlerini yumdu.
Mehmet Nevzat'ın cenazesi bugün öğlen Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Mehmet Nevzat, marangozluk ve mobilya işleriyle uğraşıyordu.
Girne'nin tanınmış kişilerinden Mehmet Nevzat hayata gözlerini yumdu.
Girne'nin tanınmış kişilerinden Mehmet Nevzat hayata gözlerini yumdu.
Mehmet Nevzat'ın cenazesi bugün öğlen Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Mehmet Nevzat, marangozluk ve mobilya işleriyle uğraşıyordu.