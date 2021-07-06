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Mehmet Nevzat hayata gözlerini yumdu

Girne'nin tanınmış kişilerinden Mehmet Nevzat hayata gözlerini yumdu.

06 Temmuz 2021 Salı 09:31
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Mehmet Nevzat hayata gözlerini yumdu

Girne'nin tanınmış kişilerinden Mehmet Nevzat hayata gözlerini yumdu.

Mehmet Nevzat'ın cenazesi bugün öğlen Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Mehmet Nevzat, marangozluk ve mobilya işleriyle uğraşıyordu.

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