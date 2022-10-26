Mehmet Şenol, İskele'ye aday...

Dr. Mehmet Şenol, 25 Aralık’ta gerçekleşecek belediye seçimlerinin her bölge için büyük önem ifade ettiğini belirterek, ”İskelemiz için çok daha büyük önem ifade etmektedir” açıklamasında bulundu.

Şenol, İskele bölgesinin son 15 yıldır en yoğun ve yerli, yabancı tüm yatırımcıların dikkatini çektiği bölge durumunda olduğunu söyleyerek, “İskele bölgemiz, gerek fiziki olarak gerekse nüfus olarak hızla büyümektedir. Ancak bu büyüme gerçekleşirken bölgemizde de bazı sorunlar hızla artmakta ve İskele’de yaşayan insanların yaşam kalitesini düşürmektedir” ifadelerini kullandı.

Şenol’un paylaşımı şöyle:

“Doğasıyla mukayeseli üstünlüğe sahip olan İskele ilçemizin bu çarpık yapılaşma nedeniyle doğası zarar görmekte, ekosistem tahrip edilmektedir. Bu nedenle İskele bölgesinde 24 yıldan fazla süredir doktor olarak hizmet vermekte olan ben Dr. Mehmet Şenol olarak, İskelemizin bu sağlıksız ve altyapısız gelişiminin önüne geçmek, sürdürülebilir bir kalkınma modelinin yaratılması gerektiğine inanmaktayım.

Bu bağlamda; şeffaf bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek, yerinden yönetim ve yerelden kalkınmayı tüm paydaşlar ile birlikte başarmak ve çok değerli İskele halkının şahsıma duyduğu güven ve sevgi dolayısı ile 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde İskele Belediye Başkanlığına bağımsız aday olarak aday olduğumu kamuoyuna ve İskele halkına duyururum”