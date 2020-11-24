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Mehmet Soysal hayatını kaybetti

Anten kablosunu tamir etmek için çıktığı yerden düşen 65 yaşındaki Soysal hayatını kaybetti.

24 Kasım 2020 Salı 11:13
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Mehmet Soysal hayatını kaybetti

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

21.11.2020 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Alsancak’ta sakin Mehmet SOYSAL (E-65), ikametgahının 2. katındaki balkonunda bulunan klima ünitesi üzerine anten kablosunu tamir etmek için çıktığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 60 cm yükseklikten balkon zeminine düşerek yaralanmıştır. Mehmet SOYSAL kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak 23.11.2020 tarihinde yaşamını yitirmiştir.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 24.11.2020 18:20
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