Mehmet Şükrü Tandoğan hayatını kaybetti

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan, 71 yaşında hayatını kaybetti.

71 yaşındaki Türkiye Muhabip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan, geçtiğimiz 15 Kasım'da Maraş'ta KKTC'nin 37'inci yıldönümü kutlamaları sırasında 2 metrelik çukura düşerek ağır yaralanmış ve çene kemiğini kırmıştı.

Düştüğü çukurdan çıkarılan Tandoğan, ilk olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, buradan da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Tandoğan, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne yatırılmış, kalp rahatsızlıkları nedeniyle ailesinin isteği üzerine Ankara'dan gelen ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti.