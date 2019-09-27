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Mehmet ve Meryem Doğu çiftine ömür boyu hapis cezası!

27 Eylül 2019 Cuma 20:49
Mehmet ve Meryem Doğu çiftine ömür boyu hapis cezası!

(Kamalı Haber) - Alsancak’ta 2018 yılı Mart ayında, Memduh Ulugün’ü 18 bıçak darbesiyle öldüren Meryem Doğu-Mehmet Doğu çifti hakkındaki cinayet davasında karar açıklandı.

Karar öncesi, Girne Kaza Mahkemesi önündeki Mustafa Çağatay Caddesi’nde yoğun güvenlik önlemi alındı. Trafik akışına kapatılan caddede çevik kuvvet ve polis desteği sağlandı.

“Taammüden Adam Öldürmek”, “Adam Öldürme” ve “Kanunsuz Bıçak Taşıma” davalarından suçlu bulunan sanıklar ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı açıklayan Başkan Nüvit Gazi,davanın olgularını bir önceki duruşmada aktardıklarını belirterek, Meryem Doğu’nun Ulugün ile gönüllü ve rızaya dayalı bir ilişkisi olduğuna kanaat getirdiklerini belirtti.Gazi, Memduh Ulugün’ün 18 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü, bıçak darbelerinin vahşeti gözler önüne serdiğini kaydetti.

Ulugün’ü fiilen öldürme görevinin eşi tarafından Meryem Doğu’ya verildiğini, Mehmet Doğu’nun da maktulü tutup kaçmasını engellediğini kaydeden Gazi, bu nedenle sanıklar arasında ceza ayrımına gitmemeyi uygun bulduklarını dile getirdi. Gazi, yaşam hakkının temel hak ve özgürlüklerin başında geldiğinibelirterek, toplumda adam öldürme suçunun arttığını vurguladı. Gazi, bu tür suçları işleyenlerin toplumdan uzun süre uzak tutulması gerektiğini ifade ederek, sanıkların her ikisini de ömür boyu hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Bu arada geçtiğimiz hafta mahkeme önünde olay çıkaran sanıkların yakınları Kadir Ok, Servet Doğu, Kemal Doğu, Ömer Doğu, Arif Doğu ve İsmail Doğu da teminat duruşmasına çıkarıldı.

6 zanlı, ‘Kanunsuz topluluk oluşturma’, ‘Mahkemeye saygısızlık’, ‘Rahatsızlık verme’ suçlarından teminata bağlandı.Mahkeme, zanlıların 5 bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için ikişer kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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