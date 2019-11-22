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Mehmetçik Belediyesi temizlik yaptı ve kameralı aracını tanıttı

22 Kasım 2019 Cuma 12:05
Mehmetçik Belediyesi temizlik yaptı ve kameralı aracını tanıttı

Mehmetçik Belediyesi uzun yıllardır mücadele ettiği çöp sorununa çözüm bulmak amacıyla mobil kamera sistemini devreye koydu.

Mehmetçik Belediyesi düzenlediği çöp toplama etkinliği ile hem Bafra Turizm Bölgesi’ne giden yolu temizledi, hem de yeni hizmete sokulan mobil kameralı aracı tanıttı.

Temizlik öncesi BRT’ye konuşan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, turizmin, bölge için çok önemli olduğunu belirterek, temizlik yapılan yolu birçok kez temizlemelerine rağmen çöp atılmaya devam edildiğini anımsattı.

Mobil kamera uygulamasının bir ilk olduğunu kaydeden Sarıçizmeli, bu araç ile çöp atılanların belirlenip, Çevre Koruma Dairesi bildirileceğini söyledi.

Belediyelerin çöp atanlara kestiği cezanın çok düşük ve caydırıcı olmadığını belirten Sarıçizmeli, bu yönde en kısa sürede bir yasa çıkması gerektiğini de sözlerine ekledi. (BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmetçik
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