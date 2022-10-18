Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi için UBP'de Flaş İsim

Yerel seçimlere az bir süre kala, partilerde aday belirleme çalışmalarına hız verdi.

Ulusal Birlik Partisi'nde aday belirleme sürecinde hummalı bir çalışma yapılırken, partiden Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi için flaş bir isim geldi.

Ulusal Birlik Partisi'nde Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi için güçlü bir isim olan Kemal Yılmaz ile seçimlere girmeyi planlıyor.

Güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, bölgede ismi en fazla konuşulan ve seçimi kazanma ihtimali yüksek olan aday ile seçime gidileceğine kesin gözü ile bakılıyor.