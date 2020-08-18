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Mehmetçik, Çayırova Ve Pamuklu kırsal kesim arsası yolları asfaltlandı

Mehmetçik, Çayırova Ve Pamuklu kırsal kesim yol altyapı çalışmaları kapsamında, yollar asfaltlandı.

18 Ağustos 2020 Salı 15:43
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Mehmetçik, Çayırova Ve Pamuklu kırsal kesim arsası yolları asfaltlandı

Mehmetçik Belediyesi, belediyeye bağlı yerleşim birimlerindeki, yıllardır yapılmayan Kırsal Kesim Arsaları altyapılarının tamamlanması için uzun süredir İçişleri Bakanlığı ve ilgili paydaşlarla yürütülen çalışmalar kapsamında ihalesi tamamlanarak yol dökümüne başlanan yerlerin asfaltlandığını duyurdu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, İçişleri Bakanalığı’nın ihale ettiği ve ihale dışında kalan bazı kısımların da Mehmetçik Belediyesi öz kaynakları ile finanse edilip dökümünün gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Sarıçizmeli, yıllardır yapılmayan Kırsal Kesim Arsaları altyapılarının tamamlanmasına katkı koyan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a, ekibine ve tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Ayrıca Mehmetçik Belediyesi’ne bağlı tüm yerleşim birimlerinde asfaltlama çalışmaları ile ilgili eksikliklerin giderilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisine projelerini sunduklarını kaydeden Sarıçizmeli,  proje onayları ile birlikte hibe kaynaklarının serbest kalması ile gerekli asfaltlama çalışmalarının başlayacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
MehmetçikÇayırovaPamukluKırsal Kesim Yol Altyapı çalışmaları
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