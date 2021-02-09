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Mehmetçik'te 4 yeni vaka!

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bölgede yapılan testler sonucu 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

09 Şubat 2021 Salı 20:54
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Mehmetçik'te 4 yeni vaka!

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli bölgede 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı, temaslıların kendisini gizleme eğiliminde olduğunu ifade etti.

Sarıçizmeli'nin açıklaması şöyle:

"Belediye hudutlarımız içerisinde maalesef kesinleşmiş 4 pozitif vakamız tesbit edilmiştir. Tümü de şu anda Sağlık Bakanlığı kontrolü altındadır. Tesbit edilen temaslılar da karantina merkezlerine taşınmaktadır. Anlaşılan o ki bazı temaslılar kendini gizleme eğilimindedir. Arkadaşlar, bunun gizlenecek tarafı yoktur. Dolayısı ile temaslı olduğunu düşünen arkadaşların ivedilikle kendini izole etmesi ve Sağlık Bakanlığına bilgi vermeleri çok önem taşımaktadır. 
Yarın programlanmış PCR taramamız olacaktır. Taramaya ciddi miktarda bir katılım olmuştur. Çok teşekkür ederim. Ancak tarama için müracaat etmemiş tüm vatandaşlarımızı yarın 12:30 itibarı ile Mehmetçik Festival Alanına bakliyoruz. Yaşanan son gelişmeler bunun önemini daha da artırmıştır. 
Burdan tüm bölge halkımıza çağrımdır. Lütfen mecbur kalmadıkça evinizden çıkmayınız, çıktığınızda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına azami dikkat ediniz. 
Bu süreci atlatmanın yolu burdan geçmektedir. Ortak bir çaba ile bunun üstesinden geleceğiz. Sağlıkla kalın..."

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