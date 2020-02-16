Mehmetçik'te trafik kazası

Mehmetçik'te , Kayabaşı Sokak üzerinde, Olcay Kara (E-34), 147 pomil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HE 305 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan bir evin bahçe duvarına çarpıp sağ yan kısmi üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.