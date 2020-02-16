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Mehmetçik'te trafik kazası

16 Şubat 2020 Pazar 16:32
Mehmetçik'te trafik kazası
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Mehmetçik'te , Kayabaşı Sokak üzerinde,  Olcay Kara (E-34), 147 pomil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki  HE 305 plakalı araç ile  batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada  dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun solunda  bulunan bir evin bahçe duvarına çarpıp sağ yan kısmi üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.  

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