Mehmetçik Üzüm Festivali açıldı

Festival çerçevesinde bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali’ne katılan ekiplerin sahnede yerlerini almasının ardından törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu.

Açılış töreni CIOFF’un kısa tanıtım gösterimi ile devam etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, festivalde Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları topluluğu ardından da Bulgaristan, Romanya, Mısır, Meksika ve Türkiye’den konuk ekiplerin dans gösterisi yer aldı.

Başbakan Ersin Tatar, açılıştaki konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının kültür ve gelenekleriyle hem ülkeye hem de Dünyaya gereken mesajı verdiğini kaydederek “varız var olacağız ve kültürümüzü geliştireceğiz bu fevkalade önemlidir” dedi.

Başbakan Tatar Festivali düzenleyenlere de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi.

8 gün devam edecek olan festival kapsamında çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler yer alacak.

Festival, 10 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.