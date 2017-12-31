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Mehmetçik yasta!

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Polis, Mehmetçik'te sakin Emir Hüseyin Mirka’nın, (E-72) Mehmetçik'te faaliyet gösteren Çelebi Garden isimli otelin havuzuna düşerek, muhtemelen boğulmak suretiyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

31 Aralık 2017 Pazar 14:33
Mehmetçik yasta!
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Polis, Mehmetçik'te sakin Emir Hüseyin Mirka’nın, (E-72), bugün 00:30-08:15 saatleri arasında, Mehmetçik'te faaliyet gösteren Çelebi Garden isimli otelin havuzuna düşerek, muhtemelen boğulmak suretiyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Mirka’nın kesin ölüm sebebinin tespitinin bugün yapılacak otopsinin ardından belirleneceğini kaydeden polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

EMİR HÜSEYİN MİRKA'NIN ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ VE SUDA BOĞULMA...

Mehmetçik'te Çelebi Garden otelin havuzunda ölü olarak bulunan Emir Hüseyin Mirka'nın ölüm sebebinin, kalp krizi ve suda boğulma olduğu açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, “Emir Hüseyin Mirka'nın ölüm sebebinin tespiti için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi neticesinde, Mirka’nın ölüm sebebinin; eski ve yeni geçirilmiş kalp krizi ve suda boğulma olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Son Güncelleme: 31.12.2017 17:05
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