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Mehmetçik’te Ziva Fest yapıldı

Mehmetçik’te bugün düzenlenen Ziva Fest’te, üzümden yapılan bir içki olan Zivaniya yanında üzüm ve üzüm ürünleri de tanıtıldı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 17:20
Mehmetçik’te Ziva Fest yapıldı

Mehmetçik Belediyesi, Convivium Slow Food Galatya ve Cittaslow Mehmetçik organizasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen “Ziva Fest” etkinliği, Balanokko Meydanı’nda saat 11.00’de başladı.

Festivalin açılışında, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ile Slow Food Galatya lideri Zekai Altan konuşma yaptı.

Stantların kurulduğu festivalde, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği halk dansları ekibi gösteri sundu, Kıbrıs Havaları Derneği ve Grup Otantik konser verdi.

Ziva Fest’i ziyaret edenler hem stantlardan alışveriş yapma imkanı buldu, hem de Zivaniya tattı.

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Anahtar Kelimeler:
MehmetçikZiva FestZivaniyaGündemKıbrıs
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