Mehteran Birliği 15 Kasım’da KKTC’de Konserler Verecek

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı, KKTC’ye gelecek ve planlamaya uygun olarak etkinliklere katılacak.

Bu çerçevede, Mehteran Birliği tarafından 14 Kasım’da saat 15.30’da Girne Atatürk Anıtı (Liman) bölgesinde ve 15 Kasım’da saat 15.30’da Gazimağusa Kapalı Maraş Belediye Çay Bahçesinde halka açık konser ve gösteri faaliyeti icra edilecek.

Açıklamada, “Coşkulu kutlamalarda Mehteran Birliği tarafından verilecek konser ve gösteri faaliyetlerine tüm halkımız davetlidir” denildi.