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Mehteran Birliği 15 Kasım’da KKTC’de Konserler Verecek

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Mehteran Birliği’nin KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vereceği konser faaliyetlerini duyurdu.

10 Kasım 2021 Çarşamba 15:44
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Mehteran Birliği 15 Kasım’da KKTC’de Konserler Verecek
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GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı, KKTC’ye gelecek ve planlamaya uygun olarak etkinliklere katılacak.

Bu çerçevede, Mehteran Birliği tarafından 14 Kasım’da saat 15.30’da Girne Atatürk Anıtı (Liman) bölgesinde ve 15 Kasım’da saat 15.30’da Gazimağusa Kapalı Maraş Belediye Çay Bahçesinde halka açık konser ve gösteri faaliyeti icra edilecek.

Açıklamada, “Coşkulu kutlamalarda Mehteran Birliği tarafından verilecek konser ve gösteri faaliyetlerine tüm halkımız davetlidir” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Güvenlik Kuvvetleri KomutanlığıGKKMehteran Birliği
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