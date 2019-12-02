Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...

Mektup yarışması düzenleniyor

02 Aralık 2019 Pazartesi 12:27
Mektup yarışması düzenleniyor

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, ‘Toplumda yaşlıların ve ruh sağlığı yaşayan hastaların sorunlarına dikkate çekmek, toplumda farkındalık yaratmak ve duyarlılığı artırmak’ amacıyla yarışma düzenledi.

’Eşsiz Çığlık Mektup Yarışması’na katılacak olanlar, ‘Ruh Sağlığı’ ve ‘Yaşlı Hakları’ olarak belirlenen iki temadan birini seçebilecek.

Ruh   sağlığı   sorunu   yaşıyanlar veya   ruh sağlığı sorunu olan akrabalarına bakanlar, hayat hikayelerini ve toplumda karşılaştıkları zorlukları, görünmez engelleri bir mektup ile aktararak ‘Ruh   Sağlığı’ temasında yarışmaya katılabilecek.

Yakınları veya çevresi tarafından maddi veya manevi istismar edilen, bir yaşlı olanlar veya yaşlısına en zor şartlarda bakan bir yaşlı yakın olanlar ise yaşadıkları sorunları bir mektup şeklinde yazıp ‘Yaşlı Hakları’ temasında yarışmaya katılabilecek.

İsmini açıklamak istemeyen yarışmacılar, rumuz ile katılabilecek ve kazanması halinde ödülünü bir aracı ile alabilecek.

Yaşlı Hakları ve  Ruh Sağlığı Derneği tarafında, Albank ve Asbank’ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada birincilik ödülü olarak 2000 TL, ikincilik ödülü olarak 1500 TL, üçüncülük ödülü olarak 1000 TL verilecek.

Yarışma için 30 Kasım-30 Aralık 2019 tarihleri arasında başburu kabul edilecek.

Yarışmacılar, mektuplarını Yaşlı Hakları ve RuhSağlığı Derneği’nin elektronik posta adresi ‘info@yaslihaklariveruhsagligi.org’a gönderebilecek veya mektuplarının elden alınması için aşağıdaki bölgesel iletişim numaralarını arayarak adreslerini verebilecek.

Bölgesel iletişim telefon numaraları:         Lefkosa: (0533) 8649955;

Mağusa: (0542) 8533188;

İskele/Karpaz: (0548) 8555555          Lefke/Güzelyurt: (0533) 8316550    Girne/Lapta: (0533) 8316550

Yarışmaya ilişkin daha fazla bilgi almak isteyenler, derneğin

‘http://yaslihaklariveruhsagligi.org/tr/’  adresli internet sitesini ziyaret edebilecek veya yukarıdaki email ve telefon numaralarından dernek yetkililerine ulaşabilecek.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
Mektup Yarışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
En çok yağış Dipkarpaz ve Mehmetcik’e düştü
En çok yağış Dipkarpaz ve Mehmetcik’e düştü
KKTC’de bu yıl 13 yeni HİV vakası
KKTC’de bu yıl 13 yeni HİV vakası

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim