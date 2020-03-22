Melih Seleker 3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da kadın külotu çalan zanlı Melih Seleker tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara, zanlı Melih Seleker’in sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 19.03.2020 tarihinde 16:40 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi İbrahim Paşa Mahallesi içerisinde, zanlı Melih Seleker sokak içerisinde tel askıda bulunan Lefkoşa'da sakin M.B.'a ait beyaz renk mavi yıldız desenli kadın külotunu sirkat ettiğini söyledi.

Polis, 21 Mart 2020 tarihinde zanlının incelenen kamera görüntüleri neticesinde tespit edilip, derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının herhangi bir ifade vermediğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve sirkat edilen eşyanın tespit edilmesi yapılması ve akabinde değer tespitinin gerektiğini belirtti. Polis, ayrıca zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ceza-i ehliyetinin olup olmadığına ilişkin doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Polis, bu safhada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk nazarda 3 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı, “Avukat tutmak isterim. Orada tutuklu kalırsam ailem duyacak” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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